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В Фастове две девицы избили женщину ногами и отобрали сумку с деньгами

13.03.2018 00:38

В сумке находились денежные средства и мобильный телефон на общую сумму более 230 тыс. гривен

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух девушек, которые подозреваются в нападении на женщину с целью грабежа. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

www.riakchr.ru

Инцидент произошел в Фастове. Две девушки, одна из них несовершеннолетняя, напали на женщину, начали ее толкать, а потом бить ногами. Одна из злоумышленниц выхватила у потерпевшей сумку с деньгами и мобильным телефоном на общую сумму более 230 тысяч гривен.

После этого они сели в машину, где их ждали двое парней, и скрылись с места преступления. Похищенное девушки разделили между собой.

Злоумышленниц подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в крупных размерах) УК Украины. Действия мужчин квалифицированы по ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) и ст. 198 (заранее не обещанное получение, хранение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем при отсутствии признаков легализации доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Обвиняемые парни признали свою вину, обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по существу, злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. // 112.ua

 

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