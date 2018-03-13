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В США подросток погиб при взрыве бомбы, замаскированной под посылку

13.03.2018 01:13

Бомба, замаскированная под посылку, взорвалась в понедельник в столице американского штата Техас когда была доставлена по адресу и распакована, вызвав гибель одного человека и ранение другого.

 

Это уже второй подобный инцидент за полторы недели, сообщило американское информагентство Reuters.

Бомба почтой: взрыв в Техасе унес жизнь подростка

"17-летний подросток погиб, еще одна женщина получила ранение от взрыва бомбы, замаскированной под посылку, произошедшего в понедельник в одном из домов города Остин", - отмечается в сообщении.

Как уточняется, коробка оказалась перед дверью в понедельник утром, после чего хозяева квартиры забрали ее на кухню и открыли. Парень умер от ран на месте, женщину госпитализировали в больницу с травмами, не угрожающими ее жизни.

При этом обращается внимание, что это уже второй подобный инцидент с посылками в столице штата Техас за последние недели. Первый случай произошел 2 марта.

Полиция Остина заявила, что четкого мотива двух взрывов не установлено, однако прослеживаются общие детали в этих делах, которые расследуются как убийства. В обоих случаях бомбы были запакованы в почтовые отправления и пришли по адресам, где проживают афроамериканцы.

"Мы не можем исключать, что в основе этих преступлений есть мотивы ненависти, однако мы не говорим, что именно это является причиной", - заявил на пресс-конференции руководитель полиции Остина Брайан Менли.

Правоохранители считают оба дела связанными. К расследованию подключились федеральные службы США. // Укринформ


 

 

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