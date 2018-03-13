США готовы нанести удар по Асаду, если «отдельные страны» в СБ ООН заблокируют перемирие

США выразили готовность нанести удары по группировкам режима Асада, которые при поддержке России и Ирана уничтожают мирное население в Восточной Гуте, если Совет Безопасности ООН снова не сможет обеспечить режим прекращения огня в этом регионе.

С соответствующим заявлением выступила в понедельник на заседании СБ ООН постоянный представитель США при Организации Никки Гейли, сообщает Укринформ.

"Если международное содружество не в состоянии постоянно действовать, бывают случаи, когда государства вынуждены применять собственные шаги", - заявила представитель США.

В связи с этим сообщается, что американская делегация в понедельник распространила среди членов Совбеза проект резолюции с требованием объявить немедленное введение режима прекращения огня продолжительностью следующих 30-ти дней. При этом документ содержит обращение к генеральному секретарю ООН срочно отработать предложения для мониторинга за режимом прекращения боевых действий, а также передвижением мирных граждан.

Если же отдельные страны в Совете Безопасности снова заблокируют документ, США "сохранят готовность к действиям", отметила американский дипломат. Она напомнила, что в прошлом году Соединенные Штаты разнесли ракетным ударом воздушную базу сирийского правительства, откуда была произведена химическая атака.

"Это не тот путь, которому мы отдаем предпочтение, но мы уже продемонстрировали, что изберем его, и мы готовы его избрать", - заявила представитель США.