В Киеве на взятке попалась налоговая начальница

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Чиновница требовала крупную сумму за изменение условий уплаты налога.
В Киеве 12 марта на взятке была задержана исполняющая обязанности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции фискальной службы Украины в Деснянском районе.
Фото: Facebook Андрея Лысенко
Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, задержание провели под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона следователи Главного управления СБУ вместе с оперативниками.
Также он сообщил, что чиновница получила от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 5 тысяч гривен и 1000 долларов за изменение условий налогообложения субъекта предпринимательской деятельности, предоставление соответствующей выписки, а также за выдачу представителю бизнесмена справок об отсутствии задолженностей по уплате налогов.
В настоящее время задержанной готовятся сообщить подозрение о совершении преступления по статье "принятие предложения, обещания, или получение неправомерной выгоды служебным лицом, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды", также готовится ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.
Санкция статьи, которую инкриминируют чиновнице, предполагает от 3 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. // Сегодня
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