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Нацбанк вводит в обращение монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен

13.03.2018 08:36

Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами

В среду, 14 марта, Национальный банк Украины проведет презентацию новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.

Фото из открытых источников

"Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 грн образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.

В НБУ пояснили, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины намерен отказаться от чеканки монет номиналом 1, 2, 5 и 25 коп. Отмечалось, что монеты мелких номиналов перестали играть существенную роль в расчетах за товары и услуги, а стоимость их изготовления превышает номинальную. Кроме этого, такие монеты почти не возвращаются из обращения в банковскую систему. // 112.ua

 

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