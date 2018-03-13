Трое исполнителей терактов в Харькове в 2014-2015 годах получили от 6 до 11 лет лишения свободы

Октябрьский районный суд Харькова приговорил исполнителей терактов в Харькове в 2014-2015 годах к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Октябрьский районный суд Харькова частично поддержал позицию прокуратуры Харьковской области и признал виновными троих мужчин в совершении ряда террористических актов на территории Харькова и области», — говорится в сообщении.

В частности, двум злоумышленникам — 36- и 38-летним харьковчанам, которые не признавали свою вину и отказывались сотрудничать со следствием, суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

28-летнему мужчине, который признал свою вину и искренне раскаялся, — 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, речь идет о серии терактов, совершенных в период с сентября 2014 году по март 2015 года. Среди них — обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов Харькова (сентябрь 2014), террористические акты на железнодорожных станциях «Залютино» (октябрь 2014), «Шебелинка» (январь 2015 года) и «Новожаново» (март 2015 года), обстрел офиса частного юридического учреждения (сентябрь 2014) и ООО «Харковрегионгаз» (январь 2015 года).

Кроме того, злоумышленникам инкриминировалось законченное покушение на террористический акт на территории нефтяной базы в октябре 2014 года. Тогда, по счастливой случайности, не сработал ни один из двух РПГ-22, из которых мужчины пытались осуществить выстрелы.

По требованию прокуратуры обвиняемые находятся под стражей.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. // Realist