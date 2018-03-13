Российский оппозиционный журналист Сотник из-за угроз вывез семью в Европу

В письме с угрозами говорилось, что росСМИ уже подготовили для Сотника два варианта развития событий: инсценировка самоубийства или попадание в психушку

Известный российский оппозиционный журналист Александр Сотник записал видеообращение, в котором рассказал об участившихся угрозах в свой адрес, послужившими причиной срочной эвакуации его семьи из России.

Сотник также заверил, что эти обстоятельства не повлияют на работу канала Sotnik-TV.

"На днях я получил письмо следующего содержания: "Если хотите жить, то до 16 марта вам необходимо покинуть территорию России. За два дня до выборов вас в стране быть не должно. Также предупредите своих слушателей, что у вас все хорошо и умирать вы не собираетесь. Потому что пойдет информация, что у вас случился кризис и вы решили свести счеты с жизнью. Для российских телеканалов уже готовы два сюжета про вас с разными вариантами развития событий: инсценировка вашего самоубийства или попадание в психиатрическую клинику", – процитировал письмо журналист и добавил, что с ним действительно все в порядке и умирать он не намерен.

Сотник заявил, что 6 марта с семьей покинул территорию России. "Мы выехали через Беларусь на машине и пересекли границу Литвы. Сегодня мы находимся вне зоны досягаемости российских спецслужб", – отметил он и добавил, что склонен верить тому, что чекисты если обещают, что убьют – то сдержат слово. // Сегодня