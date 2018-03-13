Тільки впродовж минулого тижня в Україні на пожежах загинули 43 особи, врятовано - 102

Впродовж минулого тижня (з 05.03 по 11.03) підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснювали виїзди для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів.

Протягом тижня виникло 4 надзвичайні ситуації, в результаті яких загинуло 17 осіб.

Від початку тижня зареєстровано 934 надзвичайні події, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 102 людини.

Ліквідовано 711 пожеж, врятовано на пожежах 55 осіб та не допущено знищення вогнем 357 будівель і 36 од. техніки. На пожежах загинуло 43 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 2 млн. 825 тис. грн.

Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 32 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 380 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 7 осіб.

Прес-служба ДСНС України