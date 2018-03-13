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Харьковский таможенник наладил схему вымогательства взяток за лишний багаж

13.03.2018 09:18

Главный государственный инспектор таможенного поста Харьков-пассажирский наладил схемы получения системных взяток от граждан, вес багажа которых превышала лимит.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

Харьковский таможенник наладил схему получения взяток от пассажиров

"По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, следователями задокументировано 4 эпизода получения неправомерной выгоды. Общая сумма полученных средств - 11 тыс. российских рублей", - говорится в сообщении.

Средства чиновник требовал и получал от пассажиров, у которых вес багажа превышал допустимые нормы.

Сейчас таможенник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Работниками прокуратуры готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд с целью избрания меры пресечения.

 

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