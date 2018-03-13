Харьковский таможенник наладил схему вымогательства взяток за лишний багаж

Главный государственный инспектор таможенного поста Харьков-пассажирский наладил схемы получения системных взяток от граждан, вес багажа которых превышала лимит.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

"По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, следователями задокументировано 4 эпизода получения неправомерной выгоды. Общая сумма полученных средств - 11 тыс. российских рублей", - говорится в сообщении.

Средства чиновник требовал и получал от пассажиров, у которых вес багажа превышал допустимые нормы.

Сейчас таможенник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Работниками прокуратуры готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд с целью избрания меры пресечения.