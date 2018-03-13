В Варшаве украинца задержали по подозрению в подделке разрешений на трудоустройство

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В Варшаве задержали 24-летнего гражданина Украины по подозрению в подделке разрешений на трудоустройство иностранцев.
Как сообщает Onet.pl, во время обысков у подозреваемого обнаружили поддельные печати воеводы Нижней Силезии.
В польской пограничной службе сообщили, что задержание украинца связано с разоблачением в конце 2017 года преступной группировки, которая занималась легализацией иностранцев на польской территории.
Украинцу предъявлено обвинение в мошенничестве и подделке документов. Ему грозит до восьми лет заключения. // НВ
Публикуем четвертую часть обзора основных достижений украинского оборонно-промышленного комплекса за 2017 год. Для деоккупации территорий нужна сильная армия, ведь...