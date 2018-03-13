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Раніше судимий киянин зарізав товариша-іноземця

13.03.2018 09:36

Подія сталася у Святошинському районі столиці: чоловіка із ножовими пораненнями помітили перехожі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Близько півночі у поліцію надійшло повідомлення, що у Святошинському районі виявили тіло невідомого чоловіка зі слідами насильницької смерті. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції.

убивство

 

На тілі чоловіка судмедексперт виявив кілька ножових поранень. Поліцейські відразу опитали свідків та можливих очевидців інциденту та встановили особу потерпілого: це – громадянин іншої країни, 1977 року народження.

 

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Цього ж дня правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це 36-річний киянин, який раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності.

 

Чоловік повідомив слідчим, що до нього прийшов друг і запропонував випити. Згодом вони вийшли на вулицю, де між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час сварки затриманий кілька разів вдарив товариша ножем і втік.

 

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

 

Відділ комунікації поліції Києва

 

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