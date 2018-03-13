На Мукачівщині розшукують 15-річну дівчину, що безвісти зникла 8 березня (фото)

Працівники Мукачівського відділення поліції встановлюють місце знаходження 15-річної жительки Мукачівщини Вікторії Сурмай. Дівчина 8 березня пішла з дому і не повернулась, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.

На лінію «102» надійшло повідомлення від мешканки с.Нове Давидково Мукачівського району про зникнення її неповнолітньої доньки.

Поліцейські, які прибули до будинку, де проживає дівчина, опитали родичів і знайомих зниклої. В ході розслідування правоохоронці з’ясували, що школярка останні кілька днів гостювала у своїх родичів в селі Великі Лучки Мукачівського району. 8 березня вона вийшла з будинку і не повернулась. Телефонний зв’язок з нею відсутній.

Поліція розшукує Сурмай Вікторію, 2003 року народження. Її прикмети: зріст близько 160-165 см., середньої тілобудови, волосся довге чорне, очі карі. Була одягнута в рожеву балонову куртку з капюшоном, джинси синього кольору, чорні черевики.

Поліція звертається з проханням до всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе у пошуку неповнолітньої, повідомляти на тел.«102», або в Мукачівське відділення поліції: м.Мукачево вул.Маргітича, 48. // zakarpattya.net.ua