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На Мукачівщині розшукують 15-річну дівчину, що безвісти зникла 8 березня (фото)

13.03.2018 09:45

Працівники Мукачівського відділення поліції встановлюють місце знаходження 15-річної жительки Мукачівщини Вікторії Сурмай. Дівчина 8 березня пішла з дому і не повернулась, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.

На лінію «102» надійшло повідомлення від мешканки с.Нове Давидково Мукачівського району про зникнення її неповнолітньої доньки.

На Мукачівщині розшукують дівчину, що безвісти зникла 8 березня

Поліцейські, які прибули до будинку, де проживає дівчина, опитали родичів і знайомих зниклої. В ході розслідування правоохоронці з’ясували, що школярка останні кілька днів гостювала у своїх родичів в селі Великі Лучки Мукачівського району. 8 березня вона вийшла з будинку і не повернулась. Телефонний зв’язок з нею відсутній.

Поліція розшукує Сурмай Вікторію, 2003 року народження. Її прикмети: зріст близько 160-165 см., середньої тілобудови, волосся довге чорне, очі карі. Була одягнута в рожеву балонову куртку з капюшоном, джинси синього кольору, чорні черевики.

Поліція звертається з проханням до всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе у пошуку неповнолітньої, повідомляти на тел.«102», або в Мукачівське відділення поліції: м.Мукачево вул.Маргітича, 48. // zakarpattya.net.ua

 

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