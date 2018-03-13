Госсекретарь США поддержал обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля

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Он добавил, что яд не мог возникнуть из ниоткуда и был в распоряжении очень ограниченного числа людей
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что полностью доверяет расследованию Великобритании и обвинил Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Fox News.
"Приказ об отравлении бывшего российского шпиона в Великобритании явно поступил из России и, безусловно, повлечет за собой последствия для РФ", - сказал Тиллерсон.
Он добавил, что яд не мог "возникнуть из ниоткуда" и был в распоряжении очень ограниченного числа людей.
"От Украины до Сирии, и теперь Великобритания, Россия по-прежнему является главной причиной нестабильности в мире, действуя с открытым пренебрежением к суверенитету других государств и жизни своих граждан", - сказал Тиллерсон. // 112.ua
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