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Умер известный украинский журналист и телеведущий Олесь Терещенко

13.03.2018 10:16

Терещенко не стало 12 марта, вечером

Ушел из жизни известный украинский журналист и ведущий Олесь Терещенко. Терещенко не стало 12 марта, вечером. Ему было 43 года. Об этом сообщила его коллега – журналист Юлия Спасокукоцкая на странице в Facebook.

Олесь Терещенко

Ведущий долгое время боролся с раком. В 2017 году Олесь прошел курс химиотерапии.

"Вчора ввечері від нас пішов Олесь Терещенко. Я не знала більш оптимістичної, витриманої людини. Боєць. Він боровся як лев. В суботу провідувала його в лікарні, вітав всіх жінок з 8 березня. До останнього усміхався. Колего, друже, цьому світу дуже тебе бракуватиме. Царство небесне", – написала Юлия Спасокукоцкая. // Сегодня

 

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