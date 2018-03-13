Умер известный украинский журналист и телеведущий Олесь Терещенко

Ушел из жизни известный украинский журналист и ведущий Олесь Терещенко. Терещенко не стало 12 марта, вечером. Ему было 43 года. Об этом сообщила его коллега – журналист Юлия Спасокукоцкая на странице в Facebook.

Ведущий долгое время боролся с раком. В 2017 году Олесь прошел курс химиотерапии.

"Вчора ввечері від нас пішов Олесь Терещенко. Я не знала більш оптимістичної, витриманої людини. Боєць. Він боровся як лев. В суботу провідувала його в лікарні, вітав всіх жінок з 8 березня. До останнього усміхався. Колего, друже, цьому світу дуже тебе бракуватиме. Царство небесне", – написала Юлия Спасокукоцкая. // Сегодня