У столиці затримали групу злодіїв, які винесли з квартири валюти та золота на 2 мільйони гривень

Троє чоловіків відчинили помешкання киянина за допомогою спеціальних відмичок. Загальна сума завданих збитків становить два мільйони гривень. За крадіжку з проникненням у житло зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Працівники карного розшуку Шевченківського управління отримали оперативну інформацію щодо скоєння квартирної крадіжки та затримали з викраденим трьох зловмисників.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Герман Приступа, зловмисники добре підготувалися до крадіжки:

«За день до скоєння злочину вони проникли до під’їзду та поставили біля вхідних дверей кількох квартир так звані «маячки» для з’ясування чи поверталися власники додому. А вже наступного дня під’їхали до будинку автомобілем. Зловмисники розподілили між собою ролі: один стояв біля під’їзду, ще двоє проникли у квартиру шляхом пошкодження замків вхідних дверей. У помешканні вони перебували десь півгодини: викрали 69 тисяч доларів США, 4 тисячі євро та золоті прикраси із сейфу».

Затриманими виявилися двоє 32-річні жителі Київської області, раніше судимі за скоєння аналогічних злочинів. А їхній спільник - 33-річний іноземець, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною п’ятою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - додав начальник управління поліції.

Відділ комунікації поліції Києва