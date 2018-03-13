Украина завоевала пятое золото на Паралимпиаде-2018

В активе сборной Украины уже 15 наград – 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей

Биатлонистка Оксана Шишкова завоевала пятую золотую награду для Украины на XII зимних Паралимпийских играх. Об этом 13 марта на своей странице в Facebook сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины.

Оксана Шишкова

Национальный паралимпийский комитет Украины

Украинка заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения.

Четвертую золотую награду на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане принес Украине Тарас Радь. Самый молодой спортсмен украинской команды стал чемпионом в биатлонной гонке на 12,5 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Тарас Радь

Национальный паралимпийский комитет Украины

Серебряными призерами в биатлоне стали также Игорь Рептюх и Александр Казик, бронзовыми – Людмила Ляшенко и Юрий Уткин.

Игорь Рептюх

Национальный паралимпийский комитет Украины

В активе сборной Украины уже 15 наград – 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. В общем медальном зачете Украина поднялась на второе место. // 112.ua