Отравление Скрипаля: в России ранее было совершено убийство с помощью похожего яда

Нервно-паралитические вещество, схожее по эффекту действия с тем, которое использовали для отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля, ранее "фигурировало" в убийстве.

Оно произошло в России в 1995 году, пишет "Коммерсант".

"Тогда убийца отравил банкира Ивана Кивилиди и его секретаря, обработав трубку телефона в его кабинете боевым отравляющим веществом. У жертв резко обострились все их хронические заболевания (господин Кивилиди впал в кому из-за отказа почек), причем погибшая секретарша даже не трогала трубку, а лишь вытирала пыль в кабинете", - говорится в публикации.

Отмечается, что перед смертью женщина успела рассказать, что с ней "произошло то же самое, что с Кивилиди", что и позволило следствию понять, что их отравили.

В ходе следствия выяснилось, что опасное вещество было приобретено у сотрудника филиала ГНИИОХТ, расположенного в Шиханах Саратовской области. Впоследствии он был осужден за превышение полномочий, так как незаконно синтезировал потенциально опасные реагенты.

Убийца, сам получивший тяжелое отравление (тайком лечился в Институте имени Склифосовского), и заказчик преступления, бизнес-партнер банкира Владимир Хуцишвили сели на длительные сроки. // Обозреватель