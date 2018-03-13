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Отравление Скрипаля: в России ранее было совершено убийство с помощью похожего яда

13.03.2018 11:05

Нервно-паралитические вещество, схожее по эффекту действия с тем, которое использовали для отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля, ранее "фигурировало" в убийстве.

Оно произошло в России в 1995 году, пишет "Коммерсант".

Картинки по запросу Кивелиди

"Тогда убийца отравил банкира Ивана Кивилиди и его секретаря, обработав трубку телефона в его кабинете боевым отравляющим веществом. У жертв резко обострились все их хронические заболевания (господин Кивилиди впал в кому из-за отказа почек), причем погибшая секретарша даже не трогала трубку, а лишь вытирала пыль в кабинете", - говорится в публикации.

Отмечается, что перед смертью женщина успела рассказать, что с ней "произошло то же самое, что с Кивилиди", что и позволило следствию понять, что их отравили.

В ходе следствия выяснилось, что опасное вещество было приобретено у сотрудника филиала ГНИИОХТ, расположенного в Шиханах Саратовской области. Впоследствии он был осужден за превышение полномочий, так как незаконно синтезировал потенциально опасные реагенты.

Убийца, сам получивший тяжелое отравление (тайком лечился в Институте имени Склифосовского), и заказчик преступления, бизнес-партнер банкира Владимир Хуцишвили сели на длительные сроки. // Обозреватель

 

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