Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 12.03.2018

До Малиновського відділу поліції звернувся начальник охорони одного з супермаркетів, який повідомив, що невідома особа викрала з приміщення магазину продукти харчування. Загальна сума збитку становить 600 гривень. У ході оперативно-розшукових заходів у скоєнні вказаного правопорушення працівники поліції викрили 19-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.

До Білгород-Дністровського відділу поліції надійшла заява місцевого жителя про те, що невідома особа шляхом віджиму вікна проникла до його будинку та викрала акустичну гітару. Вжитими заходами у скоєнні даного правопорушення поліцейські викрили 33-річного чоловіка, від якого отримано правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області