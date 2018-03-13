8 марта россиянин избил мать и затолкал полуживую.... в мусоропровод

Следователи Омской области возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, совершенного ее родственником в национальный праздник. Злоумышленник избил пенсионерку, а потом засунул потерпевшую в мусоропровод.

Уголовное наказание грозит 43-летнему жителю Омска. В настоящее время он задержан. "Следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

По версии следователей, 8 марта 2018 года подозреваемый находился в квартире дома, расположенного на Заозерной улице в Омске. Мужчина сначала отметил Международный женский день, употребляя алкоголь, а затем стал жестоко избивать свою 67-летнюю мать, передает "12-й канал".

Пытаясь спастись, пенсионерка выбежала на лестничную клетку. Там злоумышленник нанес ей множество ударов по голове. Когда женщина потеряла сознание, сын решил, что она умерла. "С целью сокрытия следов преступления" он решил спрятать "труп" в мусоропроводе, однако женщина застряла. После этого подозреваемый ушел спать в свою квартиру.

Через некоторое время потерпевшую обнаружили соседи. Они вызвали скорую помощь, однако в больнице пострадавшая скончалась.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей"). Сыну погибшей пенсионерки грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. // NEWSru.com