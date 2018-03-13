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В Турции в ДТП и последующем пожаре погибли 13 человек

13.03.2018 11:35

Автобус врезался в припаркованный грузовик

В турецкой провинции Чорум на севере страны в результате ДТП с участием автобуса погибли 13 человек, 20 – получили ранения различной степени тяжести.

Фото: twitter.com/thegulftoday

Фото: twitter.com/thegulftoday

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Авария произошла в 6 часов утра по местному времени вблизи села Кубел в районе Османджик.

Автобус с более чем 30 пассажирами, который выехал из Стамбула, направлялся в провинцию Токат. Сколько точно людей находилось в автобусе, официально не сообщается.

Автобус врезался в припаркованный грузовик, что привело к возникновению пожара.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Также продолжается идентификация тел. Раненых отвезли в больницу. Состояние многих из них очень тяжелое, поэтому представители власти не исключают увеличения числа погибших // Сегодня

 

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