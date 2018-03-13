В Турции в ДТП и последующем пожаре погибли 13 человек

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Автобус врезался в припаркованный грузовик
В турецкой провинции Чорум на севере страны в результате ДТП с участием автобуса погибли 13 человек, 20 – получили ранения различной степени тяжести.
Фото: twitter.com/thegulftoday
Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Авария произошла в 6 часов утра по местному времени вблизи села Кубел в районе Османджик.
Автобус с более чем 30 пассажирами, который выехал из Стамбула, направлялся в провинцию Токат. Сколько точно людей находилось в автобусе, официально не сообщается.
Автобус врезался в припаркованный грузовик, что привело к возникновению пожара.
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