В Турции в ДТП и последующем пожаре погибли 13 человек

В турецкой провинции Чорум на севере страны в результате ДТП с участием автобуса погибли 13 человек, 20 – получили ранения различной степени тяжести.

Фото: twitter.com/thegulftoday

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Авария произошла в 6 часов утра по местному времени вблизи села Кубел в районе Османджик.

Автобус с более чем 30 пассажирами, который выехал из Стамбула, направлялся в провинцию Токат. Сколько точно людей находилось в автобусе, официально не сообщается.

Автобус врезался в припаркованный грузовик, что привело к возникновению пожара.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Также продолжается идентификация тел. Раненых отвезли в больницу. Состояние многих из них очень тяжелое, поэтому представители власти не исключают увеличения числа погибших // Сегодня