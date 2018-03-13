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Жителя Донетчины будут судить за попытку убийства 6-месячного сына сожительницы

13.03.2018 11:45

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который пытался убить 6-месячного мальчика. 

Об этом сообщили УНН в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Жителя Донецкой области будут судить за попытку убийства 6-месячного мальчика

Под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры завершено досудебное расследование уголовного производства по факту покушения на убийство 6-месячного мальчика в пгт. Никольское.

Следствием установлено, что в ноябре 2017 42-летний ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. В то время, когда женщина пошла в полицию писать в отношении него заявление, он, оставшись наедине с ее сыном, который лежал на кровати и плакал, схватил его за лицо, закрыл ладонью рот, а пальцами зажал нос. После этого злоумышленник накрыл лицо малыша подушкой и начал душить.

Как сообщили в прокуратуре, действия обвиняемого были прекращены сотрудником полиции. Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в лечебное учреждение.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 3 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

 

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