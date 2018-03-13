На Львівщині затримали іноземця за спробу переправити українок до борделю в Німеччині

Зловмисник вербував жінок для роботи в нічному клубі, де сам він обіймав посаду директора. Переправляли дівчат через кордон на автомобілі його поплічники – сімейна пара.

Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею з людьми поліції Львівської області на митному пості «Краковець» затримали громадянина Республіки Німеччина. Іноземець прибув до України та завербував чотирьох українок для роботи в нічному клубі в Німеччини, де сам він перебував на посаді директора.

За надання сексуальних послуг клієнтам він обіцяв жінкам заробіток до 100 доларів за годину. Крім того, іноземець пропонував безкоштовне проживання у вказаному нічному клубі, де, мовляв, створено всі необхідні умови. Також зловмисник запевняв, що буде займатися усіма іншими побутовими та господарськими питаннями «працівниць».

Поліція затримала іноземця та двох його поплічників ‒ сімейну пару ‒ під час спроби переправлення жінок на автомобілі через кордон.

Під час обшуку транспортного засобу правоохоронці вилучили візитівки нічного клубу, гроші, мобільний телефон та документи про бронювання житла у Німеччині для іноземця та чотирьох українок.

Наразі водія автомобіля затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо вилучення транспортного засобу. Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України.

Департамент комунікації

Національної поліції України