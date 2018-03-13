В Петербурге экс-ухажер пытался на улице перерезать горло девушке (видео)

Следственный комитет России опубликовал 12 марта на Youtube 40-секундную видеозапись нападения на 19-летнюю жительницу Соснового Бора Елизавету Земскову. 8 февраля на улице Восстания в Санкт-Петербурге ей перерезал горло бывший ухажер - 21-летний уроженец Уральска в Казахстане Александр Юрьевич Махметов.

После нападения Елизавета была доставлена в больницу в критическом состоянии. К настоящему времени она уже вышла из комы. Ей предстоит курс длительной реабилитации, пишет "Комсомольская правда". Нападавший пока не задержан.

По словам Елизаветы, 8 февраля она решила встретиться с Александром, чтобы поставить точку в близких отношениях с ним. Ссора бывших влюбленных произошла днем прямо на тротуаре оживленной улицы

Следственный комитет России опубликовал 12 марта на Youtube 40-секундную видеозапись нападения на 19-летнюю жительницу Соснового Бора Елизавету Земскову. 8 февраля на улице Восстания в Санкт-Петербурге ей перерезал горло бывший ухажер - 21-летний уроженец Уральска в Казахстане Александр Юрьевич Махметов.

После нападения Елизавета была доставлена в больницу в критическом состоянии. К настоящему времени она уже вышла из комы. Ей предстоит курс длительной реабилитации, пишет "Комсомольская правда". Нападавший пока не задержан.

По словам Елизаветы, 8 февраля она решила встретиться с Александром, чтобы поставить точку в близких отношениях с ним. Ссора бывших влюбленных произошла днем прямо на тротуаре оживленной улицы, у дома N1 по улице Восстания.

На кадрах видно, как мужчина, одетый в синюю спецовку со светоотражающими полосами, повалил девушку на тротуарную плитку, а затем присел рядом и совершил какие-то манипуляции. Как потом оказалось, злоумышленник ударил Елизавету ножом в шею.

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Примечательно, что свидетелями нападения стали несколько прохожих, которые проявили полное равнодушие к происходящему. Никто из них даже не достал телефон, чтобы позвонить в полицию и скорую помощь. Один очевидец, стоявший в 20 метрах от места нападения, спокойно потягивал напиток из трубочки, наблюдая за подозреваемым и его жертвой.

После расправы Александр Махметов пошел прочь размеренным шагом. Пройдя несколько метров, он оглянулся, а затем перешел на бег. Судя по видео, мужчину в броской одежде никто не преследовал и не пытался остановить.

16 февраля Махметова объявили в федеральный, а потом и в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение. "Решается вопрос о заочном избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СК РФ.

К счастью, не все прохожие проявили равнодушие. На последних кадрах опубликованного фрагмента видно, что к потерпевшей подошел один из прохожих. А 43-летнему Тимуру Колосову удалось оказать первую помощь девушке до приезда медиков.

"Я вышел из метро и увидел много людей, - вспоминает Тимур. - Они стояли вокруг лежащего человека. Я не видел, кто это: мужчина, женщина, девушка или бомж какой-то лежит. Я просто шел мимо. И если бы я сделал еще два шага, то так бы и ушел. Мало ли кто лежит, может, пьяница. Но тут повернул голову и в просвете между людьми увидел, что лежит человек и из горла фонтаном льется кровь. И никто не пытается ему помочь".

Тимур приблизился к пострадавшей и увидел обломок ножа, торчавший из ее шеи. "Времени анализировать, венозная это кровь, артериальная, не было. Нужно было просто прекращать кровотечение", - добавил спаситель Елизаветы.

Медицинских навыков у Тимура почти не было (25 лет назад он закончил педуниверситет, где прошел соответствующий курс). Однако он не растерялся.

"Я по инерции остановил кровотечение, оценил, сколько крови вытекло, и спросил у тех людей, которые стояли рядом, сколько времени прошло, чтобы засечь момент остановки кровотечения. И потом уже громко крикнул: "Скорую кто-то вызывал или не вызывал?" - рассказал Тимур.

Только после этого вопроса окружающие стали звонить в экстренные службы. А через пять-десять минут очевидцам удалось перехватить скорую помощь, которая ехала на другой вызов.

По словам Тимура, приехавший медбрат сначала растерялся и не мог сообразить, что делать. "Я ему показал, как я держу, и кровь не вытекает. Погрузили ее на носилки. Мы с ним поменялись местами, и уже он стал придерживать края раны. А потом, я так понимаю, ее перегрузили в другую машину, которая уже "по ее душу приехала", - сказал Колосов.

Он также добавил, что Елизавета выросла в семье со скромным достатком. Ее мать работает санитаркой в районной больнице, а отчим "хватается за любую работу и подработку", являясь и юристом, и автослесарем. Тимур предложил оказать помощь семье потерпевшей. Деньги можно передать ему как посреднику, либо матери пострадавшей Елене Земсковой. // NEWSru.com