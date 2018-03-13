В Павлограде 11-классник зарезал мужчину, его 4-летнего сына и ранил беременную жену

В Павлограде, Днепропетровской области, ученика 11 класса задержали за убийство мужчины и ребенка, а также нанесение ножевых ранений беременной женщине.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции по Днепропетровской области.

Жертвами убийцы стал 30-летний мужчина и 4-летний мальчик, а 35-летняя беременная женщина с множеством ранений попала в больницу.

"Установлено, что 10 марта, около 23:20, 18-летний парень пришел в дом соседей, где нанес множественные ножевые ранения мужчине, женщине и их малолетнему ребенку. После расправы над семьей парень сбежал с места преступления", – говорится в сообщении.

Уже через несколько часов полицейские установили личность подозреваемого и задержали его.

Как оказалось, парень обратился за помощью к медикам в ближайшую больницу с ранением, которое он получил, разбивая окно в доме своих жертв.

"В настоящее время мотивы совершения этого преступления не известны. Парню грозит пожизненное лишение свободы", – сообщили в пресс-службе. // Сегодня