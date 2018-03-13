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Смертельный пожар: свидетель рассказал, как загорелась палатка на полигоне «Широкий лан»

13.03.2018 12:48

По предварительным данным, причиной возгорания военной палатки на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, где погиб военный и 7 получили травмы, является использование бензина для разжигания печи.

 

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра обороны и Президента Украины Юрий Бирюков со ссылкой на показания свидетеля, передает УНН.

Свидетель рассказал, как загорелась военная палатка на полигоне "Широкий лан"

"Предварительно, по словам выжившего: погасла "буржуйка", плеснул из бутылки жидкость - в глубине печки еще что-то тлело. Вспышка. На истопнике загорается одежда. Он начинает бегать по палатке. Второй выход завален вещами. Перекидывает бутылку, "буржуйку". Взрыв", - написал Ю.Бирюков.

По его словам, по данным Военной службы правопорядка, все военнослужащие, которые были в палатке, алкоголя не употребляли.

Напомним, на полигоне "Широкий лан" из-за пожара погиб военный, семеро получили ожоги.

 

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