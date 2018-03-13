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Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона без доступа к материалам об отравлении Скрипаля

13.03.2018 12:59

Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела. 

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Картинки по запросу отравление Скрипаля

Он пояснил, что Москва требует доступ к отравляющему веществу, которое было использовано против Скрипаля. Россия уже запрашивала такой доступ, но получила отказ. Глава МИД заметил, что по Конвенции о запрещении химического оружия Лондон должен был обратиться к Москве и дать ей 10 дней на ответ.

Лавров добавил, что Москва затребовала доступ в связи с тем, что отравленная дочь Сергея Скрипаля Юлия является гражданкой России. Есть ли российский паспорт у Сергея Скрипаля, он не уточнил. // Медуза

 

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