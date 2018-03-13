Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На хабарі викрили депутата Сумської міськради

13.03.2018 13:12

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі голову однієї з постійних комісій Сумської міської ради.

Оперативники спецслужби встановили, що депутат міськради вимагав від приватного підприємця чотири з половиною тисячі доларів США за сприяння у продовженні терміну оренди земельної ділянки.

хабар

Правоохоронці затримали посадовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання від посередника всієї суми хабара на одній з центральних вулиць Сум.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, депутату повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії.

 

Прес-центр СБ України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...