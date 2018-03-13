На хабарі викрили депутата Сумської міськради

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі голову однієї з постійних комісій Сумської міської ради.

Оперативники спецслужби встановили, що депутат міськради вимагав від приватного підприємця чотири з половиною тисячі доларів США за сприяння у продовженні терміну оренди земельної ділянки.

Правоохоронці затримали посадовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання від посередника всієї суми хабара на одній з центральних вулиць Сум.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, депутату повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України