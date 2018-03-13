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Подсудимый пытался в зале суда заколоть ручкой свидетеля, но был застрелен (видео)

13.03.2018 13:22

 Обнародованы шокирующие кадры происшествия в зале суда в Солт-Лейк-Сити (американский штат Юта).

На видео 25-летний подсудимый Сиале Ангилау, член одной из уличных банд, медленно встает со своего места, затем хватает ручку своего адвоката и бросается вперед, пытаясь заколоть ею дававшего показания свидетеля — члена конкурирующей группировки.

Сиале Ангилау

Объекту атаки удалось увернуться от удара. А сам Ангилау был убит. Запаниковавшая женщина-полицейский выстрелила в него четыре раза. При этом слышно, как другой полицейский кричал: «Брось ручку! Брось ручку».

Адвокат Сиале при этом ныряет под стол, а прокуроры стоят в шоке. Когда Ангилау выносили из зала суда, он был еще жив, но позже скончался в больнице. 

Адвокат семьи погибшего считает, что применение оружия офицером не было оправдано. Сиале, вооруженного одной только ручкой, можно было остановить менее радикальным способом. Судья отклонил иск родственников погибшего, однако они собираются подать апелляцию. // «ФАКТЫ»

 

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