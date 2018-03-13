Спецслужби РФ намагалися завербувати громадянина України

Оперативники спецслужби встановили, що житель одного з прикордонних населених пунктів Чернігівської області періодично виїжджав на територію РФ, щоб відвідати своїх родичів.

Під час чергової поїздки українець був затриманий правоохоронними органами Росії за начебто порушення митних правил. При цьому представники ФСБ спробували схилити чоловіка до негласного співробітництва, погрожуючи йому штрафом, забороною в’їзду та позбавленням можливості контактувати з рідними. Від нього вимагали збирати відомості про сили та засоби захисту державного кордону України та розміщення військових об’єктів.

Повернувшись додому чоловік одразу звернувся до СБУ і надав свідчення стосовно обставин його вербування та поставлених перед ним завдань.

Згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до п`ятнадцяти років. Однак, враховуючи те, що громадянин України не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив правоохоронцям про свій зв’язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив його від кримінальної відповідальності.

Служба безпеки України закликає українців бути пильними і не виїжджати до РФ без зайвої потреби. В разі контактування з представниками іноземних спецслужб потрібно негайно повідомляти про такі факти до СБУ.

Прес-центр СБ України