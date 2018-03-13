В Мексике арестован наркоторговец Жаба, подозреваемый в похищении и убийстве 43-х студентов

О поимке Эрика Уриэля сообщил в микроблоге Twitter глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете Прида. По данным следователей, задержанный играл одну из решающих ролей в похищении и убийстве 43 студентов. За него и других фигурантов была назначена награда в 1,5 миллиона песо (более 80 тысяч долларов), пишет Debate.com.mx

В 2017 году в рамках расследования были задержаны более 130 подозреваемых. В 2017 году в рамках расследования были задержаны более 130 подозреваемых.

Напомним, в конце сентября 2014 года коррумпированные полицейские и группа боевиков открыли огонь по студенческой демонстрации в Игуале в штате Герреро. Жертвами нападения стали шесть человек, 25 получили ранения. Еще 43 студента пропали без вести.

Как выяснили следователи, учащихся похитили стражи порядка, которые передали пленников гангстерам из наркокартеля "Геррерос унидос" ("Сплоченные воины"). Как потом рассказали задержанные члены банды, они убили молодых людей и сожгли их тела на свалке поселка Кокула. Затем преступники бросили пепел в реку, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что руководство наркокартеля буквально "срослось" с местными властями. Главарем группировки был Саломон Пинеда Вилья по кличке Эль Молон, а его сестра Мария де лос Анхелес Пинеда вышла замуж за Хосе Луиса Абарку, который некоторое время занимал должность мэра Игуалы. Градоначальник "крышевал" наркомафию и был "на довольствии" у бандитов.

После расправы над студентами бывший мэр и его супруга были арестованы по подозрению в участии в организованной преступности, похищениях и убийствах.

Массовая гибель студентов привела к серьезному политическому кризису. Протестующие подожгли здание мэрии в Игуале, а также атаковали дворец правительства в столице Мексики.

Задержанный Эрик Уриэль входил в число последних, кто видел студентов живыми. Он также находился в тот момент на связи с бывшим мэром Игуалы Хосе Абаркой и его женой. При задержании Жаба не оказал сопротивления, отметил министр Альфонсо Наваррете.

Уриэль находился в розыске с октября 2015 года.

Добавим, что международные правозащитные организации, следившие за ходом расследования, критиковали мексиканские власти за медлительность и неполноту собранных данных. Официальную версию также ставили под сомнение родственники жертв.

Весной 2016 года Национальная комиссия по защите прав человека Мексики представила видео с реконструкцией массового похищения студентов. Согласно этой версии, в преступление были так или иначе вовлечены федеральные полицейские, а также их коллеги из Сьюдад-де-Уицуко. Федералы встретили на шоссе конвой с пленниками и даже остановились, чтобы поинтересоваться, что происходит. Получив объяснения от сопровождавших студентов вооруженных людей, стражи порядка отпустили их.

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Об аресте Жабы власти Мексики отчитались после того, как Верховный комиссар ООН по правам человека Зайд Раад Зайд аль-Хусейн объявил о своем намерении в ближайшем будущем опубликовать некоторые детали проведенного расследования.