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В Киеве покупатель устроил стрельбу в магазине

13.03.2018 13:57

Изначально у мужчины возник конфликт с кассиром

 

 

 

 

В Подольском районе столицы произошло резонансное происшествие. Как сообщают в полиции Киева, один из покупателей открыл стрельбу в минимаркете, расположенном на первом этаже жилого дома. В результате пострадала невинная женщина.

пистолет

"В 11:30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в одном из магазинов слышны звуки выстрелов. На место выехала следственно-оперативная группа. Установили, что в магазине произошел конфликт между покупателями и кассиром. Когда правонарушители направлялись к выходу, в ситуацию вмешался охранник. Один из покупателей достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Но одна пуля попала в женщину, которая проходила мимо. С ранением бедра ее госпитализировали медики", – рассказали в ГУ НП Киева.

Правоохранителям удалось задержать стрелка. Оружие, которое он успел выбросить на улице, нашли и изъяли. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Решается вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного Кодекса", – сообщают в полиции. Санкция по этой статье – от трех до семи лет тюрьмы. // Сегодня

 

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