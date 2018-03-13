Российское руководство на Донбассе активизировало подготовку к срыву миротворческой миссии

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Руководство Российской Федерации активизировало подготовку к срыву развертывания на временно оккупированных территориях Донбасса международной миротворческой миссии. На полигонах Вооруженных сил РФ, расположенных в приграничных с Украиной областях, осуществляется скрытая подготовка так называемых отрядов "русских казачьих организаций" для дальнейшей отправки на восток Украины. Установлено, что основное направление подготовки так называемых "казачьих подразделений" свидетельствует о возможности их привлечения к мероприятиям подавления акций гражданского неповиновения на временно оккупированных территориях, в том числе путем дискредитации выступлений местного населения, недовольного российской оккупацией", - сообщил Д.Гуцуляк.

По его словам, среди других основных направлений подготовки этих так называемых "казаков" - наработки ими возможностей по организации и проведению провокационных антиукраинских мероприятий для создания иллюзии роста числа сторонников так называемого "русского мира" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.