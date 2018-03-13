В Киеве посреди металлолома нашли тело младенца

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Отмечается, что инцидент произошел на металлобазе, куда грузовой автомобиль привез металлолом. Во время разгрузки металлолома в железном баке обнаружили бездыханное тело новорожденного.

На место выехали полиция и следственно-оперативная группа, которые уже и будут выяснить обстоятельства смерти ребенка.