В Киеве посреди металлолома нашли тело младенца

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В Соломенском районе столицы нашли тело мертвого младенца
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Отмечается, что инцидент произошел на металлобазе, куда грузовой автомобиль привез металлолом. Во время разгрузки металлолома в железном баке обнаружили бездыханное тело новорожденного.
На место выехали полиция и следственно-оперативная группа, которые уже и будут выяснить обстоятельства смерти ребенка.
Первобытные дикари, для которых успешная охота была необходимым условием выживания племени, практиковали мистические ритуалы, получившие у позднейших ученых название...