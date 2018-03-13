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Сборная Украины по биатлону будет бойкотировать этап Кубка мира в России

13.03.2018 14:32

"Речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил", – подчеркнул Жданов

Сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в девятом этапе Кубка мира в Тюмени. Об этом 13 марта на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Картинки по запросу биатлон

Соответствующее решение, по его словам, было принято во время встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Бринзаком.

"Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону. Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения. Потому что речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил", – подчеркнул он.

Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) 14 февраля на заседании исполкома в Пхенчхане решил не отбирать у российского города Тюмень финальный этап Кубка мира, который состоится 22-25 марта. Это решение вызвало большой резонанс и многих возмутило. Оно было принято во время Олимпиады-2018, на которую из-за систематического нарушения антидопинговых правил не пустили сборную России.

В США назвали действия IBU неприемлемыми и заявили о бойкоте соревнований. Поддержала американцев и команда Канады. Принципиальную позицию заняла и сборная Чехии (из-за российских манипуляции с допингом).

Список команд, которые будут бойкотировать тюменский этап, может еще пополниться. Лидер сборной США Лоуэлл Бейли, например, призвал бойкотировать соревнования сборную Норвегии. // 112.ua

 

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