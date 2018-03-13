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В РФ школьница вспомнила как приятель отца 3 года назад надругался над ней... языком

13.03.2018 15:14

По версии следователей, в июне 2015 года подозреваемый "встретил на улице 13-летнюю дочь своего знакомого, завел девочку на пустынную территорию школы, расположенной в Октябрьском округе Омска, где совершил насильственные действия сексуального характера"

Следователи Омской области возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого педофила-"лизуна", который напал на девочку.

По версии следователей, в июне 2015 года подозреваемый "встретил на улице 13-летнюю дочь своего знакомого, завел девочку на пустынную территорию школы, расположенной в Октябрьском округе Омска, где совершил насильственные действия сексуального характера"

О преступлении стало известно через три года, когда пострадавшая решилась рассказать об этом случае своей матери.

Уголовное наказание грозит 47-летнему дорожному рабочему, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

По версии следователей, в июне 2015 года подозреваемый "встретил на улице 13-летнюю дочь своего знакомого, завел девочку на пустынную территорию школы, расположенной в Октябрьском округе Омска, где совершил насильственные действия сексуального характера".

Как уточняет "Суперомск", надругательство было совершено "при помощи языка". А подозреваемый ранее работал в Дорожно-эксплуатационном участке Октябрьского округа Омска.

О преступлении стало известно только 9 марта 2018 года, когда школьница рассказала матери о случившемся. Уже 10 марта подозреваемый был задержан. На допросе он сознался в содеянном, но выдвинул версию, что потерпевшая якобы сама попросила его об этом.

"В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в следственном ведомстве. Мужчине инкриминируют п. "б, в" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

В следственном ведомстве не уточняют, рассматривается ли версия о том, что девочка могла оговорить мужчину, который ранее был знаком с ее отцом. // NEWSru.com

 

 

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