Голова МВС закликає ВР змінити норми КПК, які з 15 березня можуть паралізувати роботу правоохоронців

Відповідно до цих змін, слідчі підрозділи будуть позбавлені можливості звертатися до місцевого суду для отримання дозволу для проведення обшуку, тимчасового вилучення майна, накладення арешту, обрання запобіжних заходів. Натомість будуть зобов’язані звертатися лише в один суд, розташований за місцем розташування Головного управління Національної поліції в окремій області.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, у разі, якщо ці зміни не будуть скасовані або адаптовані до реалій, робота правоохоронців буде значно ускладнена.

«Що стосується цього закону, то по факту його приймали без консультацій з Міністерством внутрішніх справ і прокуратурою. У нас відразу ж був публічний демарш, коли ми говорили, що ці норми неприпустимі, неможливі. Але закон був підтриманий. Цими днями розглядаються правки, які приберуть цілий ряд «суперечливих» норм. Я, наприклад, знаю, що частина запропонованих МВС і прокуратурою правок про терміни, про те, що не потрібно їхати з одного суду до іншого та інші, підтримується. Шукаємо компроміс. Але проблема існує. Я думаю, що нам доведеться, зіткнувшись з цим колапсом з перших днів, починаючи з 15 березня, повернутися до цього питання. І ми знайдемо потрібні аргументи в Парламенті», – зазначив Арсен Аваков, додавши, що, як приклад, на Київську область буде лише один суд і п’ять слідчих суддів, які можуть приймати рішення в кримінальному праві.

«Ми не можемо це собі дозволити», – зауважив очільник МВС.

Нагадаємо, 3 жовтня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». Прийнятий законопроект вніс зміни і до Кримінального процесуального кодексу, спричинивши виникнення різноманітних ризиків для діяльності правоохоронної системи.

Так, відповідно до цих змін, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 132 КПК), а також про проведення процесуальних слідчих дій повинні вноситися юридичними особами, що у випадку з поліцією – передбачено виключно щодо обласних главків поліції. Крім того, згідно зі ст. 242 (Підстави проведення експертизи) Кримінального процесуального кодексу України, слідчий позбавлений права призначення експертиз.

1 березня 2018 року заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян та глава Національної поліції Сергій Князєв закликали профільний Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів до термінового внесення деяких змін до оновленого кримінального процесуального законодавства. Тоді пропозиції МВС були підтримані.

Департамент комунікації МВС України