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ЦРУ впервые возглавит женщина

13.03.2018 15:48

"Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту", - Трамп

Пост директора ЦРУ займет Джина Хаспел, ранее она была заместителем руководителя управления, сообщает президент США Дональд Трамп в Twitter.

americansecuritytoday

Трамп отметил, что эту должность впервые займет женщина.

"Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту", - написал Трамп.

Что касается Хаспел, то ранее она занимала пост первого заместителя директора ЦРУ. Отмечается, что она кадровый сотрудник ведомства с более чем 30-летним стажем. // 112.ua

 

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