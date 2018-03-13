ЦРУ впервые возглавит женщина

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"Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту", - Трамп
Пост директора ЦРУ займет Джина Хаспел, ранее она была заместителем руководителя управления, сообщает президент США Дональд Трамп в Twitter.
Трамп отметил, что эту должность впервые займет женщина.
"Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту", - написал Трамп.
Что касается Хаспел, то ранее она занимала пост первого заместителя директора ЦРУ. Отмечается, что она кадровый сотрудник ведомства с более чем 30-летним стажем. // 112.ua
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