Россия заявила о готовности ответить на ракетный удар США по Асаду

Ранее в США предупредили, что могут начать действовать самостоятельно для урегулирования ситуации в Восточной Гуте.

Вооруженные силы России ответят на возможный ракетно-бомбовый удар США по Дамаску в случае возникновения угрозы российским военным.

Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на селекторном совещании 13 марта, передает Интерфакс.

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", — сказал Герасимов.

Он утверждает, что США планируют нанести удар по правительственным кварталам сирийской столицы, предварительно обвинив режим Башара Асада и поддерживающего его российское руководство в применении химического оружия.

Герасимов напомнил, что в правительственных учреждениях Дамаска и на объектах Министерства обороны Сирии находятся и российские военные.

12 марта постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что власти США могут начать действовать самостоятельно, если Совет Безопасности не примет мер по урегулированию ситуации в Восточной Гуте.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов нанести направленные удары по любым объектам в Сирии, которые использовались при осуществлении химических атак, повлекших гибель мирного населения. // ТСН