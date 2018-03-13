Разработчик «Новичка»: Только Россия могла это сделать...

По его словам, в России формула этого вещества засекречена, так что никакая другая страна использовать его не могла

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия даже при благоприятном развитии событий не смогут полностью поправиться, если их действительно отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", сообщает во вторник газета The Telegraph со ссылкой на слова химика Вила Мирзаянова, который считается одним из основных разработчиков этого отравляющего вещества (ОВ).

"Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, (отравившихся им - ИФ) практически невозможно излечить. Эти люди - мужчина и его дочь - ушли. Даже если они выживут, они не поправятся", - заявил проживающий в США Мирзаянов.

По его предположению, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода. "Только 10 граммов (вещества - ИФ) - уже много. В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек", - сказал он.

Также Мирзаянов выразил опасения, что другие люди также могли подвергнуться действию вещества.

Химик отметил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна. "Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", - сказал Мирзаянов, эмигрировавший из России в США в 1990-х годах после публикации его статьи с критикой в адрес России, в которой обвинял ее в несоблюдении международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием.

В настоящее время Мирзаянов проживает в штате Нью-Джерси. // «Интерфакс»