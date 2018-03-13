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Разработчик «Новичка»: Только Россия могла это сделать...

13.03.2018 16:26

По его словам, в России формула этого вещества засекречена, так что никакая другая страна использовать его не могла

 Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия даже при благоприятном развитии событий не смогут полностью поправиться, если их действительно отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", сообщает во вторник газета The Telegraph со ссылкой на слова химика Вила Мирзаянова, который считается одним из основных разработчиков этого отравляющего вещества (ОВ).

Картинки по запросу газ "Новичок"

"Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, (отравившихся им - ИФ) практически невозможно излечить. Эти люди - мужчина и его дочь - ушли. Даже если они выживут, они не поправятся", - заявил проживающий в США Мирзаянов.

По его предположению, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода. "Только 10 граммов (вещества - ИФ) - уже много. В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек", - сказал он.

Также Мирзаянов выразил опасения, что другие люди также могли подвергнуться действию вещества.

Химик отметил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна. "Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", - сказал Мирзаянов, эмигрировавший из России в США в 1990-х годах после публикации его статьи с критикой в адрес России, в которой обвинял ее в несоблюдении международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием.

В настоящее время Мирзаянов проживает в штате Нью-Джерси. // «Интерфакс»

 

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