В Одесской области строительный аферист обманул более 200 человек на миллионы

Сотрудники прокуратуры и полиции разоблачили строительную аферу в Овидиопольском районе Одесской области. Правоохранители задержали директора фирмы-застройщика, которого подозревают в присвоении более 26 млн грн, вложенных инвесторами в строительство жилого комплекса в селе Лиманка.

В пресс-службе прокуратуры Одесской области сообщают, что от действий недобросовестного застройщика пострадали больше 200 человек.

"По поручению руководителя предприятия или лично им были подписаны более 200 договоров инвестирования в указанное строительство, однако денежные средства на счета предприятия так и не поступили", — рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Станислав Карбовский.

Правоохранители уточняют, что договора заключались в 2005-2017 годах, но их условия руководитель фирмы не выполнил, а полученные деньги потратил.

Подозреваемого задержали и отправили под круглосуточный домашний арест, обязав носить электронный браслет.

"По заключениям экспертов, готовность строительства – 73%", – говорят в пресс-службе областной прокуратуры. // Сегодня