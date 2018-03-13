Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Одесской области строительный аферист обманул более 200 человек на миллионы

13.03.2018 16:50

Сотрудники прокуратуры и полиции разоблачили строительную аферу в Овидиопольском районе Одесской области. Правоохранители задержали директора фирмы-застройщика, которого подозревают в присвоении более 26 млн грн, вложенных инвесторами в строительство жилого комплекса в селе Лиманка.

В пресс-службе прокуратуры Одесской области сообщают, что от действий недобросовестного застройщика пострадали больше 200 человек.

Картинки по запросу задержание

"По поручению руководителя предприятия или лично им были подписаны более 200 договоров инвестирования в указанное строительство, однако денежные средства на счета предприятия так и не поступили", — рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Станислав Карбовский.

Правоохранители уточняют, что договора заключались в 2005-2017 годах, но их условия руководитель фирмы не выполнил, а полученные деньги потратил. 

Подозреваемого задержали и отправили под круглосуточный домашний арест, обязав носить электронный браслет.

"По заключениям экспертов, готовность строительства – 73%", – говорят в пресс-службе областной прокуратуры. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...