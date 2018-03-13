Трамп высказался по поводу отравления Скрипаля

По его словам, этот инцидент угрожает дальнейшим осложнением отношений между Россией и Западом

Президент США Дональд Трамп считает, что за инцидентом с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем стоит Россия.

"Мне кажется, что это была Россия", – сказал Трамп в Белом доме во вторник.

По его словам, этот инцидент угрожает дальнейшим осложнением отношений между Россией и Западом. // Сегодня