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В России ревнивый дагестанец зарезал земляка в парфюмерном магазине (видео)

13.03.2018 17:16

Следователи Ханты-Мансийского автономного округа возбудили уголовное дело по факту поножовщины и убийства мужчины в парфюмерном магазине сургутского торгового центра

Следователи Ханты-Мансийского автономного округа возбудили уголовное дело по факту поножовщины и убийства мужчины в парфюмерном магазине сургутского торгового центра.

Следователи Ханты-Мансийского автономного округа возбудили уголовное дело по факту поножовщины и убийства мужчины в парфюмерном магазине сургутского торгового центраПо предварительным данным, потерпевшего по имени Заур зарезал ревнивец, который видел в нем соперника в любви к женщине. Оба участника конфликта - выходцы с Северного Кавказа.

12 марта в интернете было опубликовано видео с камер наблюдения, установленных в магазине элитной косметики и парфюмерии "Л'Этуаль" в ТЦ "Аура". На кадрах видно, как посетители павильона выбирают товар, когда в магазин забегают двое мужчин. Первый мужчина пытался скрыться от преследователя. Судя по каплям красной жидкости на полу магазина, потерпевший уже был ранен.

В какой-то момент злоумышленник, вооруженный ножом, загнал жертву в угол, где нанес потерпевшему еще несколько ранений. Затем нападавший убежал из магазина.

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В следственном ведомстве пояснили, что преступление было совершено 10 марта 2018 года около 10:00 на первом этаже ТЦ "Аура". "В ходе конфликта между двумя посетителями торгового центра один из мужчин нанес несколько ножевых ранений своему знакомому. От полученных телесных повреждений последний скончался", - сообщает официальный сайт регионального управления СК РФ.

Спустя некоторое время предполагаемый убийца сам явился в правоохранительные органы и дал признательные показания, отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Преступнику грозит до 15 лет колонии.

По информации из соцсетей, напавшего на 25-летнего жителя Сургута Заура зовут Рамидин Касидинович Чубанов. Была опубликована полицейская ориентировка на него. Из этого следует, что подозреваемый сдался уже после того, как личность нападавшего установили и объявили его в розыск.

Как отмечает "Комсомольская правда", Чубанов и его жертва были дагестанцами. Мотивом расправы, как предполагается, была любовь к общей знакомой. В итоге один из ухажеров схватился за нож, передают "Вести.ru".

"Мы очень скорбим, - написала коллега Заура Ольга Крутовская. - Очень порядочный мальчик, воспитанный, из хорошей семьи".

Сургутянка Екатерина Землякова добавила, что "погибший мальчик учился с ее сестрой". "Очень умный и отзывчивый парень из хорошей семьи. Жалко, что так глупо обрываются жизни", - заключила она.

По словам Ирины Кильдияровой, которая училась с потерпевшим в университете, он был отзывчивым и очень добрым. "Никогда не проявлял ярости и злобы", - отметила Ирина. // newsru.com

 

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