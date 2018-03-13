В Лондоне умер подельник Березовского по «делу «Аэрофлота»

Об этом в Facebook сообщил владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. "Николай Глушков. 1949-2018", - написал он.

В 1999 году Глушков был привлечен к следствию по "делу "Аэрофлота", по которому также выдвигались обвинения против Березовского. Был обвинен в мошенничестве, хищении валютных средств, а также в отмывании преступно нажитых средств за границей и невозвращении валюты из-за границы.

В 2004 году суд в Москве оправдал Глушкова по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега и приговорил к трем годам и трем месяцам заключения. С учетом того, что под стражей он находился с декабря 2000 года, Глушков был освобожден в зале суда.

По информации СМИ, в последнее время он проживал в Лондоне. // Обозреватель