Житель Тисменицького району Прикарпаття розповсюдив понад 400 файлів з ознаками дитячого порно

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Житель Івано-Франківської області, використовуючи доступ до мережі Інтернет, через спеціальне програмне забезпечення завантажив на свій персональний комп’ютер та розповсюдив понад 400 фото- та відеофайлів з ознаками дитячої порнографії.
Тисменицькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зберігання з метою розповсюдження предметів порнографічного характеру та їх розповсюдження, інформує WestNews.
На даний час зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 («Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів») Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. // ukr-space.com
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