Після жорстокого побиття людей на АЗС проводятся обшуки в офісах охоронної фірми «Тигр» в Чернівцях

Обшуки, які правоохоронці сьогодні здійснюють у офісах охоронної фірми "Тигр" та за іншими адресами у Чернівцях, проводяться у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом побиття людей на автозаправній станції, до якого можуть мати стосунок співробітники підрозділу швидкого реагування.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник начальника слідчого управління Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Дем’ян Голянський, пише molbuk.ua.

Зокрема, він зазначив, що уночі 3 лютого на АЗС при виїзді з Чернівців виник конфлікт між двома групами людей, внаслідок якого троє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

"Близько четвертої години ранку на АЗС відпочивала група молодих людей. Пізніше на заправку приїхала інша група людей – приблизно 5 осіб, в яких були при собі металеві кийки та дерев’яні битки. Ці особи почали безпричинно завдавати удари людям на заправці. При чому, задокументовано у трьох осіб тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, а в особи, яка поступила до лікарні, діагностували тяжкі тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення", - повідомив Голянський.

Правоохоронець зазначив, що за фактом злочину поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 121 ч. 1 ККУ (Умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень), за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років і інше кримінальне провадження – за ознаками ч.4 ст. 296 ККУ (Хуліганство, вчинене групою осіб з використанням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень). Санкція передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

У поліції встановили основного підозрюваного, який завдав ножем тілесних ушкоджень потерпілому, який знаходиться у лікарні.

"Ця особа переховувалась від органів досудового розслідування, її оголошено в розшук. Вчора завдяки діям співробітників кримінального блоку цю особу було затримано у Києві, доставлено до Чернівців і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Сьогодні буде вирішено питання про обрання йому запобіжного заходу. Стоїть питання про тримання під вартою", - повідомив правоохоронець.

Водночас він додав, що наразі перевіряється інформація щодо причетності інших осіб до вчинення цього злочину.

"У нас є певні прізвища, імена і по-батькові деяких людей. Зараз предметно перевіряємо кожного з них – хто з них яку роль виконував у вчиненні кримінального правопорушення", - сказав Голянський.

Водночас він зазначив, що сьогодні на території Чернівців провели приблизно 10 обшуків у помешканнях та офісах осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

"Обшуки проводяться як у приватних осіб, так і в двох офісах приватної охоронної агенції. Ці обшуки пов’язані з тим, що необхідно було обшукати знаряддя злочину, які використовувались – кийки, дерев’яні битки, можливо ножі, предмети одягу, які були в нападників", - сказав правоохоронець.

"Обшуки в охоронних агенціях пов’язані з тим, що у ході розслідування відпрацьовується версія що до вчинення даного злочину могли бути причетні співробітники цієї охоронної фірми. Ця версія не є безпідставною, оскільки по приїзду цих молодиків, які нанесли потерпілим тілесні ушкодження, передувало, що конфлікт у відпочивальників був спочатку з обслуговуючим персоналом самої АЗС. І за викликом персоналу прибули два або три працівники охоронної агенції. Вони зрозуміли, що їхня кількість менша, ніж кількість відпочивальників, тож покинули територію заправки. Через деякий період часу приїхала група людей на автомобілі, яка одразу спричиняє тілесні ушкодження", - додав Голянський.

"Я думаю, що всім зрозуміло, що версія має місце на життя. Чи не причетні ті охоронці, які були перед цим, до приїзду іншої групи людей. Можливо, це переодягнуті співробітники. Але версія відпрацьовується", - додав він.

Він зазначив, що під час проведення обшуків було вилучено ряд предметів, щодо яких будуть проведені експертизи, які встановлять, чи є вони вогнепальною зброєю.

"Також вилучено в офісах охоронної фірми, ряд документів. Вони, насамперед стосуються осіб, які там працювали. Жодних документів та електронних носіїв, які фактично є необхідними для функціонування самих цих підрозділів, не вилучали. Тому, говорити, що вилучено щось, що би перешкоджало їхній діяльності, нема підстав", - додав заступник начальника слідчого управління.

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Чернівцях співробітники КОРДу проводять обшуки в офісах охоронної агенції "Тигр".