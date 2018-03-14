СБУ выдворила польского студента тернопольского вуза, который сжег Герб Украины в ресторане

Также 19-летнему поляку запретили на три года въезд в Украину.



Поляк сжег Герб Украины в камине ресторана

прес-служба СБУ

Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Польшу студента тернопольского вуза, который в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины. Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Тернопольской области на своей странице в Facebook.

Фото: прес-служба СБУ

"За совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудниками СБУ принято решение о принудительном возвращении из Украины гражданина Республики Польша, который учился в одном из высших учебных заведений Тернополя", - говорится в сообщении.

Правоохранителями установлено, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение Герба Украины, которое украшало стену зала. Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности 12 марта правонарушителя принудительно возвратили на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года.

"Сотрудники СБУ выражают благодарность администрации заведения и руководству вуза, благодаря принципиальности и патриотической позиции которых удалось оперативно расследовать обстоятельства инцидента", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Польше суд наказал трех молодых людей, которые в сентябре прошлого года на Рыночной площади города Свидница сняли украинский флаг, растоптали и вытерли об него свою обувь. // 112.ua