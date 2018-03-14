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«Необъяснимая» смерть соратника/подельника Березовского: на шее видны следы удушения

14.03.2018 00:38

Полиция ведет расследование, чтобы выяснить, было это убийство или самоубийство

Тело соратника умершего российского бизнесмена Бориса Березовского Николая Глушкова нашла его дочь Наталья в квартире в Нью-Мальдене.

Картинки по запросу Глушков и Березовский

На его шее были видны следы удушения. Полиция ведет расследование, чтобы выяснить, было это убийство или самоубийство. Об этом сообщает The Daily Mail.

Его смерть наступила через год после того, как Савеловский райсуд Москвы назначил ему восемь лет заключения заочно по обвинению в хищении 87 миллионов фунтов стерлингов авиакомпании "Аэрофлот".

В 2000 году Глушков рассказывал, что ему угрожали расправой, которая должна была произойти по дороге в суд.

Отмечается, что его друг Березовский также бежал в Лондон. Они встретились в Великобритании, когда Глушкова освободили из тюрьмы. Сам российский бизнесмен был найден мертвым на полу в ванной в своем доме на юге Англии в 2013 году с шарфом на шее. Глушков был крестным отцом одного из детей Березовского. Он настаивал, что олигарха убили.

По словам соседки Глушова, недавно он перенес серьезную операцию на ноге.

"У него были серьезные проблемы с ногой, а недавно прошла операция. Но его состояние начало улучшаться, и вскоре он сказал, что будет ходить без палки", – рассказала знакомая Глушкова.

Отмечается, что в три часа ночи офицеры полиции постучали в дверь к соседям, и спросили, не видели ли они кого-нибудь, кто приходил или уходил из дома россиянина.

В Скотланд-Ярде заявили, что дело на данный момент квалифицируется как "необъяснимое". Вскрытие будет произведено со временем.

"В настоящее время смерть рассматривается как необъяснимая. Если произойдет изменение статуса расследования, будет предоставлено обновление", – отметили в Скотленд-Ярде. // Сегодня

 

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