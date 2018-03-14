Погоня за грабителями с ДТП и стрельбой в Днепре: погиб случайный участник (фото, видео)

Во вторник, 13 марта, в Днепре произошло ДТП с погоней, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщает "Информатор".

"На Левом берегу Днепра была погоня патрульных за автомобилем Audi. Предварительно, в нем находились грабители. По информации свидетелей, когда Audi ехал на скорости по улице Калиновой в сторону Березинки, то совершил ДТП с Daewoo Lanos. Тот, в свою очередь, зацепил маршрутку и въехал в Mitsubishi. Последний стоял возле автомойки и из-за столкновения въехал в гараж", - сказано в сообщении.

Уточняется, что погиб мужчина, который находился в Daewoo Lanos. Чтобы извлечь его, использовали лом.

"Двое из этого авто выпали из салона при столкновении. Машину грабителей в результате аварии отбросило на встречную полосу. После этого злоумышленники покинули авто и начали убегать. Полицейские, которые их преследовали, применили оружие", - уточняет издание.

В настоящее время двое вероятных преступников задержаны. Еще одного разыскивают, сотрудники правоохранительных органов прочесывают ближайшие окрестности. Место происшествия ограждено. В результате аварии образовалась пробка, работает регулировщик. // Апостроф