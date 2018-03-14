Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Погоня за грабителями с ДТП и стрельбой в Днепре: погиб случайный участник (фото, видео)

14.03.2018 01:13

Во вторник, 13 марта, в Днепре произошло ДТП с погоней, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщает "Информатор".

погоня и ДТП

"На Левом берегу Днепра была погоня патрульных за автомобилем Audi. Предварительно, в нем находились грабители. По информации свидетелей, когда Audi ехал на скорости по улице Калиновой в сторону Березинки, то совершил ДТП с Daewoo Lanos. Тот, в свою очередь, зацепил маршрутку и въехал в Mitsubishi. Последний стоял возле автомойки и из-за столкновения въехал в гараж", - сказано в сообщении.

погоня и ДТП

Уточняется, что погиб мужчина, который находился в Daewoo Lanos. Чтобы извлечь его, использовали лом.

пистолет

"Двое из этого авто выпали из салона при столкновении. Машину грабителей в результате аварии отбросило на встречную полосу. После этого злоумышленники покинули авто и начали убегать. Полицейские, которые их преследовали, применили оружие", - уточняет издание. 

В настоящее время двое вероятных преступников задержаны. Еще одного разыскивают, сотрудники правоохранительных органов прочесывают ближайшие окрестности. Место происшествия ограждено. В результате аварии образовалась пробка, работает регулировщик. // Апостроф

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...