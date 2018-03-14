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Савченко не обращалась к главе Верховной Рады по поводу зарубежные командировки

14.03.2018 01:48

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко 2018 года не обращалась к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Фото: Facebook Надежды Савченко

“С начала 2018 года народный депутат Надежда Савченко не обращалась к председателю Верховной Рады Андрею Владимировичу Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки. Председатель парламента распоряжение о заграничной командировке народного депутата Надежды Савченко не подписывал”, — сказал Ковалев.

 

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