Савченко не обращалась к главе Верховной Рады по поводу зарубежные командировки

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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко 2018 года не обращалась к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“С начала 2018 года народный депутат Надежда Савченко не обращалась к председателю Верховной Рады Андрею Владимировичу Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки. Председатель парламента распоряжение о заграничной командировке народного депутата Надежды Савченко не подписывал”, — сказал Ковалев.
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