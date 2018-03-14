Футбольный тренер «на досуге» убил четырех человек, изнасиловал ребенка, вымогал и брал заложников

В Швейцарии начался судебный процесс над 34-летним футбольным тренером, который обвиняется в убийстве четырех человек, сообщает Associated Press.

Как отмечается в сообщении, Томасу Н, фамилия которого не называется в целях соблюдения тайны частной жизни, предъявлены обвинения в убийстве 48-летней женщины, ее 13-летнего и 19-летнего сыновей, а также 21-летней подружки старшего сына.

Кроме того, прокуратура кантона Аргау обвиняет гражданина Швейцарии в вымогательстве, похищении, захвате заложников, изнасиловании 13-летнего мальчика и хранении тысяч фото и видео сексуального насилия над детьми.

Отпечатки пальцев и образцы ДНК обвиняемого связывают Н. с местом преступления в Рупперсвиле (30 км от Цюриха).

Ожидается, что судебный процесс, который проходит в Шафисхайме, продлится до пятницы. // Сегодня