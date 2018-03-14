Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Футбольный тренер «на досуге» убил четырех человек, изнасиловал ребенка, вымогал и брал заложников

14.03.2018 08:36

 В Швейцарии начался судебный процесс над 34-летним футбольным тренером, который обвиняется в убийстве четырех человек, сообщает Associated Press.

Как отмечается в сообщении, Томасу Н, фамилия которого не называется в целях соблюдения тайны частной жизни, предъявлены обвинения в убийстве 48-летней женщины, ее 13-летнего и 19-летнего сыновей, а также 21-летней подружки старшего сына.

Суд над футбольным тренером начался в Швейцарии

Кроме того, прокуратура кантона Аргау обвиняет гражданина Швейцарии в вымогательстве, похищении, захвате заложников, изнасиловании 13-летнего мальчика и хранении тысяч фото и видео сексуального насилия над детьми.

Отпечатки пальцев и образцы ДНК обвиняемого связывают Н. с местом преступления в Рупперсвиле (30 км от Цюриха).

Ожидается, что судебный процесс, который проходит в Шафисхайме, продлится до пятницы. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...